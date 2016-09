Der AJAX-Ansatz ist noch jung und wird schon heiß gelobt – doch was steckt dahinter, wie funktioniert AJAX und wie kann AJAX im Web konkret Anwendung finden?

In herkömmlichen Webanwendungen werden Formulare ausgefüllt und abgeschickt. Bis dies geschieht, bleiben die Daten auf der Clientseite, der Server bekommt nicht mit, dass Daten in das Formular gefüllt werden. Stürzt nun der Browser mitten während des Ausfüllens ab, sind die Daten verloren, da sie ja nicht abgeschickt wurden.

Ein solches Szenario kann man mit dem Ansatz von AJAX verhindern. Dabei werden bereits während des Ausfüllens von Formularen asynchron die Daten zum Server über das Javascript Objekt XMLHttpRequest geschickt.

Die Kommunikation kann auch anders herum erfolgen; das heißt, wenn der Benutzer zum Beispiel Daten eingibt, wie die Postleitzahl, so kann der Server direkt nach dem Eingeben der Postleitzahl in einer Datenbank nach dem korrespondierenden Ortsnamen suchen und diese im Formular anzeigen. Das heißt man muss Änderungen im Formular nicht mehr explizit abschicken, das wird im Hintergrund erledigt.

Zum einen wird damit die Serverlast ein wenig heruntergeschraubt, da die Daten in kleinen Paketen gesendet werden, zum anderen wird das Ausfüllen und Absenden von Formularen beschleunigt. Dieser Ansatz wird als Asynchronous Javascript and XML bezeichnet – kurz AJAX; dabei ist AJAX keine eigene Technologie, sondern lediglich eine Kombination von bereits existierenden und profilierten Technologien. AJAX wird bereits ausgiebig im Internet, unter anderem von Google und Co. verwendet.

Das wohl bekannteste Beispiel ist Google Suggest. Dabei wird bereits während der Eingabe eines Suchstrings nach etwaigen Ergänzungen gesucht und die voraussichtliche Ergebniszahl zu dem Suchbegriff angezeigt. Das Ganze funktioniert, während man im Suchfeld Suchbegriffe eingibt. So kann man schon vorweg sehen, ob es sich lohnt, die Suche genauer zu spezifizieren, sollten sich etwa zu viele Suchergebnisse finden.



Google Suggests - Während der Eingabe werden von Google Vorschläge für die Suche angezeigt

Mit dem AJAX-Ansatz könnte man das Stop-and-Go-Verhalten von Webapplikationen umgehen; der Benutzer muss nicht mehr auf den Server warten, da alles im Hintergrund geregelt wird.

Über das XMLHttpRequest Objekt ist es möglich, über JavaScript und XML mit Webapplikationen, die auf dem Server laufen, zu interagieren. Dabei werden die Daten, zum Beispiel aus Formularen in Form von HTTP-Anfragen versendet. Das funktioniert ähnlich wie mit SOAP oder generell wie bei Webservices, nur das hier über JavaScript mit einer Applikation asynchron kommuniziert wird. Die Antworten des Servers werden in Form von XML versandt.

Im Modell sieht die klassische Client-Server Interaktion im zeitlichen Verlauf etwa wie folgt aus.



Klassisches Modell der Client-Server-Kommunikation; Dateneingabe und Datenverarbeitung auf dem Server verlaufen synchron

Dabei werden die Zeitverzögerungen, die sich aufgrund des Sendens und Empfangens von Anfragen beziehungsweise Antworten deutlich.



Mit dem AJAX-Ansatz wird eine weitere Engine eingebaut, die den Versand der Daten asynchron regelt. Wie man aus der Modellskizze erkennen kann, werden zum Beispiel die Daten aus der ersten Eingabe noch serverseitig verarbeitet, während zur selben Zeit bereits wieder neue Daten eingegeben werden können. Der Versand wird über die AJAX-Engine geregelt.



AJAX-Modell - Dateneingabe und Datenverarbeitung auf dem Server verlaufen asynchron

Das für die Kommunikation notwendige XMLHttpRequest-Objekt wurde zunächst von Microsoft als ActiveX entwickelt, ist aber heutzutage in allen gängigen Browsern integriert. Es ist der Kern des AJAX-Ansatzes, da mit ihm die Client-Server Kommunikation, die im Hintergrund abläuft, ermöglicht wird. Jedoch liegt der Fokus bei AJAX nicht allein bei XMLHttpRequest, sondern grundsätzlich bei der Idee des Zusammenspiels der verschiedenen Technologien.





Ablauf einer Anfrage über XMLHttpRequest



Im InternetExplorer wird XMLHttpRequest immer noch über ein AcitiveX-Objekt initialisiert, während es in Browsern wie Mozilla als einfaches Objekt abgeleitet werden kann.

Da AJAX verstärkt über XMLHttpRequest Javascript als Technologie integriert, ergeben sich jedoch auch Probleme. So muss, zum Beispiel gerade schon bei der Initialisierung eines Objektes auf die Besonderheiten der verschiedenen Browser geachtet werden. Dadurch können die Skripte mitunter recht komplex ausfallen und man muss sich fragen, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Der "Zurück"-Button des Browsers wird ebenfalls bei der Verwendung einer solchen AJAX Technologie unnutzbar, da dieser ja nur über die direkten Anfragen des Clients funktioniert.

Des Weiteren ergeben sich mit AJAX auch Probleme etwa für die barerierearmen Gestaltung von Webformularen, da AJAX nicht den Anforderungen der Web Accesibility Initiative des W3C entspricht und auch nur schwer kompatibel gemacht werden kann.

Dennoch ergeben sich den Programmierern von Webapplikationen mit AJAX viele neue Möglichkeiten. Die Webapplikationen werden immer ähnlicher zu herkömmlichen Desktop-Applikationen, was auch zu deren Emanzipation beitragen kann. Auf jeden Fall unterstützt AJAX die weitergehende Entwicklung von Webtechnologien. (tm)

Dieser Artikel ist ebenfalls bei Dr.Web erschienen