Nur ein kleiner und schneller Tipp: so können Sie das href Attribut eines Tags auslesen über einen einfachen regulären Ausdruck:



preg_match( "<link rel=\"openid.server\" href=\"(.*?)\" \/>", $quelle, $found );

$url = $found[1];



Falls Sie alle href Attribute von Links auslesen möchten:



preg_match_all( "<link rel=\"openid.server\" href=\"(.*?)\" \/>", $quelle, $found );

var_dump($found);