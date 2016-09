Hier ein paar Zeilen SQL Code, mit dem man die Anzahl der Einträge einer jeweiligen Gruppe ermitteln kann. Das heißt, wenn sie feststellen möchten, wieviele ihrer Nutzer aus verschiedenen Ländern stammen oder bei ähnlichen Problemstellungen (e.g. wieviele ihrer Newsletter Abonnenten bei Gmail oder Hotmail sind), können sie auf folgendes Query zurückgreifen.

SELECT distinct(location) as loc, count(*) as nobs FROM `coztias` GROUP BY loc ORDER BY `nobs` DESC

Das heißt hier ermitteln sie zunächst die verschiedenen Orte oder Länder aus denen ihre Mitglieder sind über die distinct() Funktion. Durch das Group by Statement wird sichergestellt, dass die count() Funktion auf diese Gruppen angewendet wird.